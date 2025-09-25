Σοκ στο Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα ξεβράστηκε στην παραλία του Κερατόκαμπου

Ένα ασυνήθιστο και θλιβερό θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στην παραλία του Κερατόκαμπου στο Ηράκλειο, όταν στα ρηχά εντοπίστηκε μια φάλαινα, η οποία είχε ξεβραστεί νεκρή.

Η εικόνα του τεράστιου θαλάσσιου θηλαστικού, όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφία του Γιάννη Σπανάκη ο οποίος τη μοιράστηκε στο Facebook, προκάλεσε ανησυχία, καθώς τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια για τα νερά της Κρήτης.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο κινητοποιήθηκε προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.