Ηράκλειο: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο - Τραυματίστηκε ένας ηλικιωμένος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Μηνά, πιθανότατα από έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 σε καφενείο που βρίσκεται στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πέντε οχήματα και 15 υπαλλήλους, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, στο διπλανό κτίριο -που υπέστη επίσης ζημιές από την έκρηξη- βρίσκονταν δύο γυναίκες που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Αν και η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο εσωτερικό του καφενείου όσο και στην στοά.

Δείτε εικόνες:

neakriti.gr

