Τραγωδία στον Ασπρόπυργο - Νεκρός άνδρας από έκρηξη σε φιάλη υγραερίου

Φονική έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένας 77χρονος άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, γεννημένος στη Γεωργία, έχασε τη ζωή του μέσα σε αυτοσχέδιο εργαστήριο επιδιόρθωσης παπουτσιών.

Συγκεκριμένα, στο αυτοσχέδιο τσαγκαράδικο στη συμβολή των οδών Καπετάν Ευκλείδη και Ελλάς Ποντίων, εξερράγη γκαζάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας διέμενε στο ισόγειο διαμέρισμα του κτιρίου και χρησιμοποιούσε την αποθήκη που υπήρχε εκεί ως χώρο εργασίας.

Μετά την έκρηξη, ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποίησε έλεγχο προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνει κάποια νέα έκρηξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.