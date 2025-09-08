Τραγωδία στις Σέρρες: 73χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Άγιο Πνεύμα Σερρών, καθώς ένας 73χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο χωριό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Όταν οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για την κατάσβεση, εντόπισαν σε ένα δωμάτιο απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, ο άνδρας έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα. Η φωτιά περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο του δωματίου, όπου δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.

Τα αίτια της φωτιάς που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου, ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.