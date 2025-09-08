Ελλάδα Θεσσαλονίκη Φωτιά Εγνατία Οδός Πυροσβεστική Local News

Βίντεο: Φορτηγό «λαμπάδιασε» στην Εγνατία Οδό - Η φωτιά επεκτάθηκε σε θάμνους

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Φωτό: thestival.gr
Φωτό: thestival.gr
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9), όταν φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό που διέσχιζε την Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 4 το μεσημέρι και στο σημείο μετέβησαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους, όμως κατασβέστηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

