Βίντεο: Φορτηγό «λαμπάδιασε» στην Εγνατία Οδό - Η φωτιά επεκτάθηκε σε θάμνους
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9), όταν φωτιά ξέσπασε σε φορτηγό που διέσχιζε την Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική κλήθηκε για την φωτιά γύρω στις 4 το μεσημέρι και στο σημείο μετέβησαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεσή της.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενους θάμνους, όμως κατασβέστηκε γρήγορα.
Σύμφωνα με το thestival.gr, από την φωτιά δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.