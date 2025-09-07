Φωτιά τώρα στα Λευκόγεια Δράμας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στην Δράμα το μεσημέρι της Κυριακής (7/9).



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια.



Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου από την 7η και την 21η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.



Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.