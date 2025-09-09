Θεσσαλονίκη: Τεράστιο κλαδί έπεσε στην Τσιμισκή μέρα μεσημέρι - «Έκλεισαν» δύο λωρίδες

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στην Θεσσαλονίκη, όταν ένα κλαδί τεραστίων διαστάσεων σχεδόν έκλεισε την Τσιμισκή.

Πηγή: voria.gr

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Στοάς Χιρς, όταν μεγάλο τμήμα του δέντρου έκλεισε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με την Τροχαία να σπεύδει για να διευθετήσει την κυκλοφορία.

Επισημαίνεται ότι παρέμεινε κλειστή η αριστερή λωρίδα της Τσιμισκή μεταξύ Αριστοτέλους και Κομνηνών. Στο σημείο επενέβη η πυροσβεστική η οποία απομάκρυνε το κλαδί από τη μέση του οδοστρώματος.

Το κλαδί ήταν σάπιο εσωτερικά

Ευτυχώς, το τεράστιο κλαδί έπεσε τόσο αργά, που οι οδηγοί είχαν τον χρόνο να αντιδράσουν.

Στο σημείο έσπευσε και συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό να απομακρύνει τα κομμάτια του κλαδιού.

Όπως ανέφερε στη Voria.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Βασίλης Διαμαντάκης, το κλαδί ήταν σάπιο από μέσα και δεν φαινόταν εξωτερικά. Το δέντρο είναι υγράμβαρη και το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ήταν από αυτά που είχαν κλαδευτεί από συνεργείο του δήμου Θεσσαλονίκης.