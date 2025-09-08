Καβγάς «τάραξε»» μνημόσυνο στη Θεσσαλονίκη - Κατέληξε στο Αυτόφωρο ένα αντρόγυνο

Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε ένα μνημόσυνο που τελέστηκε την Κυριακή (7/9) σε (χώρο δεξιώσεων) ιερό ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατά τη διάρκεια της παρουσίας των συγγενών στην τελετή μνήμης, ξέσπασε καβγάς ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα ένα ανδρόγυνο να καταλήξει στο Αυτόφωρο, έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε.

Ένα άλλο ζευγάρι, που συνδέεται με συγγένεια πρώτου βαθμού με τους συλληφθέντες, κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές και βία από το εν λόγω ανδρόγυνο, την ώρα μάλιστα που όλοι είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη ενός δικού τους προσώπου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επεισόδιο πυροδότησαν προσωπικές τους διαφορές.



Οι δύο συλληφθέντες (ένας 55χρονος και η 54χρονη γυναίκα του) παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της απειλής (ανάλογα με την περίπτωση).



Η δίκη αναβλήθηκε και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.