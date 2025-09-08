Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: Εργασίες διαγράμμισης σε μεγάλη λεωφόρο – Ποιες μέρες και ώρες

Εργασίες θα γίνουν από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τις νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 05.00 το πρωί, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

