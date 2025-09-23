Τραγωδία στα Χανιά: Σπίτι ηλικιωμένης έπιασε φωτιά - Την εντόπισε νεκρή η Πυροσβεστική

Τραγικό τέλος είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του flashnews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στα Ροδωπού, στις 2:55 τα ξημερώματα.

Απευθείας τρία υδροφόρα οχήματα με ακόμη δύο βοηθητικά και 8 πυροσβέστες, με το αντίστοιχο προσωπικό έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία, ωστόσο, είχε προλάβει να πάρει μεγάλη έκταση, καταστρέφοντας το σπίτι ολοσχερώς, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Κατά την επιχείρηση, υπάλληλοι της Πυροσβεστικής εντόπισαν μέσα στο σπίτι της, νεκρή τη 73χρονη γυναίκα.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

