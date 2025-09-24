Θρήνος στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η viral υπάλληλος της καθαριότητας - Ήταν πολύτεκνη μητέρα

Θλίψη και σοκ προκάλεσε η είδηση θανάτου της Λένας Καρασταμάτη το πρωί της Τετάρτης (24/9), η οποία εργάζονταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και πριν λίγο καιρό πριν είχε γίνει viral για την ενεργητικότητά της κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του τοπικού μέσου kavalapost.gr, η 57χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρίσκονταν την τελευταία εβδομάδα σε αναρρωτική άδεια από την Υπηρεσία και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «προδώθηκε» από την καρδιά της και κατέληξε.

Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της.

Η συλλυπητήρια ανάρτηση του Δήμου Καβάλας

Η δημοτική αρχή της πόλης έσπευσε να στείλει το δικό της συλλυπητήριο μήνυμα για την άτυχη εργαζόμενή της.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος.

Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας.

Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της.

Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», σημειώνεται στην ανάρτηση.

To viral βίντεο και η συγκινητική ανάρτηση της κόρης

Η ίδια πριν λίγο καιρό είχε γίνει viral στο TikTok για την εμφάνιση της, αλλά και για άλλους λόγους που αποκαλύφθηκαν μετά τις πάνω από 1,5 εκατομμύρια προβολές, τα 155.000 likes και τα χιλιάδες μηνύματα.

Το βίντεο είχε καταγράψει μία υπάλληλο καθαριότητας στον Δήμο Καβάλας, να κάνει με… στυλ και αξιοπρέπεια την πολύ δύσκολη δουλειά της αποκομιδής απορριμμάτων, που πολλοί και πολλές δεν τολμούν.

Οι χρήστες του TikTok την αποθεώνουν για την αφοσίωσή της στη δουλειά της, την ενέργεια που βγάζει και την στάση της, ενώ ανάμεσα στα σχόλια είναι και της κόρη της, η οποία αποκαλύπτει ότι η πρωταγωνίστρια του βίντεο είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Η κόρη της έσπευσε να κάνει το δικό της σχόλιο στο βίντεο, γράφοντας:

«Αυτή η γυναίκα είναι η μαμά μου!!!

Είναι η οριστική απόδειξη ότι η αληθινή δύναμη δεν μετριέται σε λόγια, αλλά σε πράξεις. Τέσσερα παιδιά, καύσωνας, κούραση και όμως ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της.

Κάθε της μέρα είναι μια μάχη που κερδίζει με αξιοπρέπεια και φως. Δεν είναι απλά δυνατή, είναι φωτιά που καίει και φωτίζει τον δρόμο μας.

Είμαι περήφανη που είμαι κομμάτι αυτής της φωτιάς. Μαμά μου είσαι μοναδική».