Κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός» - Έβγαλε καπνούς η κυλιόμενη σκάλα

Ελλάδα Χανιά Θάνατοι Κρήτη Local News

Τραγωδία στα Χανιά: 19χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Η μητέρα του 19χρονου τον βρήκε νεκρό στο σπίτι τους.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Ένας νέος μόλις 19 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε περιοχή του δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το zarpanews, τον άτυχο 19χρονο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν αργά για το παιδί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διασαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

