Τραγωδία στα Χανιά: 19χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Ένας νέος μόλις 19 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε περιοχή του δήμου Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το zarpanews, τον άτυχο 19χρονο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν αργά για το παιδί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διασαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.