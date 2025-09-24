Τραγικό δυστύχημα στη Λάρισα: Αλυσοπρίονο στοίχησε τη ζωή σε 50χρονο - Έκανε δουλειές σε δέντρο

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου ενός 50χρονου το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) στην περιοχή Χάλκη της Λάρισας, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του larissanet.gr, όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν, ωστόσο ο 50χρονου υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.