Θρίλερ στη Βοιωτία: «Έχω να δω τη γιαγιά μου από το 2021», κατέθεσε ο γιος της 62χρονης

«Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε η γιαγιά μου», κατέθεσε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων ο γιος της 62χρονης γυναίκας από το Κλειδί Βοιωτίας που κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της για να συνεχίσει να λαμβάνει συντάξεις και επιδόματα.

Η τελευταία φορά που είδε την γιαγιά του

Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ακόμη ότι η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το σπίτι που διαμένει η μητέρα του ήταν τον Οκτώβριο του 2020 κι έφυγε τον Ιανουάριο του 2021. Τότε ήταν και η τελευταία φορά που είδε την ηλικιωμένη γυναίκα, με τον γιο της 62χρονης να αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση: «Έχω να την δω από τότε που έφυγα, από τις αρχές Ιανουαρίου του 2021 δηλαδή».

Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τον 28χρονο να απαντά σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ότι η γιαγιά του «είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της και ήταν υπέρβαρη. Ίσως να είχε και θέματα με τη μνήμη της, άνοια συγκεκριμένα αλλά δεν ξέρω σε τι έκταση».

Η κατάθεση αυτή διαβιβάστηκε στο Α.Τ. Τανάγρας που διενεργεί την προανάκριση και θα ενταχθεί στον φάκελο δικογραφίας που σχηματίζεται μετά την παραγγελία -και μάλιστα με επείγουσα μορφή- της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών. Την ίδια ώρα, η έρευνα συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση.