Βοιωτία: Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας η 62χρονη - Ερευνάται για απάτη ύψους πάνω από 120.000 ευρώ

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες κινδυνεύει να βρεθεί η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της και συνέχισε να λαμβάνει αναπηρικά επιδόματα και τη σύνταξή της, αποκρύπτοντας τον θάνατό της.

Αν και η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σχετική απόφαση του εισαγγελέα Θήβας, ωστόσο δεν έχει βγει από το στόχαστρο των Αρχών. Αντίθετα, με παραγγελία της η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών ζήτησε την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης για την περίοδο από το 2020 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της θανατηφόρου έκθεσης, του ενταφιασμού νεκρού χωρίς την απαιτούμενη άδεια της Αρχής, καθώς και της απάτης που υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών ζητά να ληφθούν καταθέσεις από τον πρόεδρο της κοινότητας και περίοικους για το πότε αντιλήφθηκαν τελευταία φορά την παρουσία της ηλικιωμένης και εάν είχε υποπέσει στην αντίληψή τους βίαιη συμπεριφορά της 62χρονης προς τη μητέρα της.

Ζητά επίσης να εξακριβωθεί ποια ήταν η κατάσταση της υγείας της ηλικιωμένης πριν τον θάνατό της και συγκεκριμένα τι προβλήματα υγείας αντιμετώπιζε. Εάν είχε αναγνωριστεί αναπηρία και σε τι ποσοστό, ως και ποια φαρμακευτική αγωγή λάμβανε και εάν ήταν επιτακτική η λήψη της.

Επίσης ζητά να ενημερωθεί για το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων αναφορικά με την ταυτοποίηση της σορού αλλά και το εάν εντοπίστηκαν κακώσεις σε αυτή.

Και τέλος να εξακριβωθεί από πού λάμβανε σύνταξη η ηλικιωμένη, ποιο ήταν το ποσό αυτής, ως και εάν λάμβανε άλλα επιδόματα ή παροχές ή επίδομα αναπηρίας και ποιο το ύψος τους. Να προσδιοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν υπέρ της από τον χρόνο θανάτου της όπως αυτός προσδιοριστεί από τη ΔΕΕ.



Ζητείται επίσης να εξεταστούν μάρτυρες για το εάν η 62χρονη είχε εξάρσεις βίας ή έντονου θυμού προς τη μητέρα της. Να υποδειχθούν εάν υπάρχουν άλλοι συγγενείς ή πρόσωπα που να έχουν εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε και τη σχέση των δύο γυναικών, ενώ θα ζητηθεί να καταθέσει και ο γιος της 62χρονης, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη.