Βοιωτία: «Να φύγετε μη σας πατήσω με το αυτοκίνητο» - Έξαλλη η 62χρονη με δημοσιογράφο

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης με την 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ στη Βοιωτία, που έθαψε σε αυλή τη μητέρα της, για να λαμβάνει επιδόματα και συντάξεις.

Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη και μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση για όσα έγιναν.

«Θα μας πείτε δυο λόγια;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, που βρήκε την 62χρονη στο σπίτι της και τότε εκείνη εμφανώς ενοχλημένη είπε: «Όταν σταματήσετε να με παρενοχλείτε στο σπίτι μου και εμένα και τα ζώα μου, θα σας πω ό,τι θέλετε».



Στη συνέχεια, μάλιστα, η οργή της κλιμακώθηκε κι έφτασε στο σημείο να απειλήσει: «Παρακαλώ τα σκουπίδια σας να μαζέψετε, να φύγετε να μην σας πατήσω με το αυτοκίνητο, γιατί αυτή είναι η μόνη έξοδος. Να φύγετε γιατί εδώ είναι το σπίτι μου. Να φύγετε τώρα».

«Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»

Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τις πρώτες εξηγήσεις που έδωσε η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ Βοιωτίας είναι πολλά και -όπως φαίνεται- οι ιατροδικαστές δεν θα μπορέσουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις σε πολλά από αυτά, καθώς η σορός είναι θαμμένη για αρκετό καιρό.

Αυτό υποστήριξε ο Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου 2025. Ο ιατροδικαστής τόνισε εξάλλου ότι η 62χρονη δεν θα μπορούσε να διακρίνει αν η μητέρα της ήταν όντως νεκρή όταν την έθαψε ή αν είχε πέσει σε κώμα, καθώς δεν είχε τις απαραίτητες ιατρικές γνώσεις.

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια», ανέφερε ο Γρηγόρης Λέων.

Και συνέχισε: «Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός».