Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Αποκάλυψε το όνομα του συνεργού της

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ, η οποία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της, στη φρικιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Κλειδί Βοιωτίας.

Η γυναίκα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας, ο οποίος αφού της άσκησε δίωξη για διάφορα πλημμελήματα, στη συνέχεια την άφησε ελεύθερη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα κατονόμασε έναν άνδρα, ο οποίος τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, η γυναίκα ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα μέσα ενημέρωσης, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο τμήμα.

Η 62χρονη έχει ζητήσει να έρθει σε επαφή με δικηγόρο, αλλά και με τον γιο της, ο οποίος διαμένει στην Κρήτη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά άμεσα την έρευνα.

Σε πρώτη φάση, οι Αρχές πήγαν στο σπίτι της γυναίκας η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν εκεί και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.



Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε άλλη γυναίκα. Συνεχίζοντας τις έρευνες εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.



Αν και η 62χρονη, την οποία όσοι γνωρίζουν τη χαρακτηρίζουν ατημέλητη, ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει πει στους αστυνομικούς ότι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.



Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.