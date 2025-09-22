Βοιωτία: Η 62χρονη έλεγε ότι έχει τη μητέρα της σε δομή - Έπαιρνε επίδομα για να τη φροντίζει

Σοκ έχει προκαλέσει το θρίλερ που εκτυλίσσεται στη Βοιωτία, με την 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ που κρατούσε θαμμένη σε στάβλο τη νεκρή μητέρα της, προκειμένου να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξή της.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι έκρυψε τον θάνατό της μητέρας της για οικονομικούς λόγους, ενώ το γεγονός ότι διηύθυνε συνολικά 5 ΚΕΠ στη Βοιωτία, δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με το αν έχει εμπλακεί σε πλαστές αιτήσεις πολιτών ώστε και αυτοί να λαμβάνουν παράνομα επιδόματα.

Το κουβάρι αυτής της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελίες των γειτόνων της 62χρονης, οι οποίοι είπαν στις Αρχές πως έχουν χρόνια να δουν την 91χρονη μητέρα της. Αν και φρόντιζε να μιλά συχνά δυνατά μέσα στο σπίτι της, κάνοντας πως μιλά με τη μητέρα της, όταν οι γείτονες ζητούσαν να δουν την ηλικιωμένη, εκείνη αρνιόταν.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά όταν κατάλαβαν πως η διευθύντρια των ΚΕΠ έπεφτε σε αντιφάσεις για το πού βρίσκεται η κατάκοιτη μητέρα της. Άλλες φορές έλεγε πως είναι σε θείες της και άλλες φορές σε δομή φιλοξενίας.

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης

«Έπαιρνε επίδομα για να τη συντηρεί»

Ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Κλειδιού Τανάγρας, Τάκης Αικατερίνης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως είχε να δει την ηλικιωμένη 4 χρόνια. «Είχα πολλά χρόνια να τη δω, πάνω από 4. Ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν», σχολίασε αρχικά.

Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δεν θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«”Είναι σε δομή, μακριά”, μου έλεγε. “Σε ποια δομή”, την ρώταγα. “Δεν σας λέω γιατί δεν θέλει επισκέψεις, έχει ψυχολογικά”».

Ο ίδιος δήλωσε πως πέρα από τη σύνταξη της 91χρονης και το επίδομα αναπηρίας, η 62χρονη έπαιρνε και άλλο επίδομα για να την φροντίζει. «Έπαιρνε επίδομα για να συντηρεί τη μητέρα της, να την φροντίζει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό».

Η 62χρονη επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα και ισχυρίστηκε πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο της μητέρας της. Σύμφωνα με την ίδια, η ηλικιωμένη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πέθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για το αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.