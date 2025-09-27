Θήβα: Τραγωδία με 49χρονο που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στο χωράφι του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θήβα, όπου ένας άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του.



Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας συνεπεία ανατροπής γεωργικού ελκυστήρα σε περιοχή της Θήβας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2025

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.