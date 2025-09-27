Ελλάδα Θήβα Τραγωδία Αγρότες Local News

Θήβα: Τραγωδία με 49χρονο που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στο χωράφι του

Χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα - Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θήβα, όπου ένας άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του.

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θήβα Τραγωδία Αγρότες Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader