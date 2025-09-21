Θρίλερ στη Βοιωτία: Τι ισχυρίζεται η 62χρονη - «Είχα έξοδα, πάσχω από αυτοάνοσο»

Μια ανώτερη δημόσια υπάλληλος, Διευθύντρια σε ΚΕΠ, η θλιβερή απόφασή της και μια μακάβρια αλλά ανατριχιαστική αποκάλυψη που έχει όλα τα στοιχεία ταινίας θρίλερ. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου με τη σύλληψη της 62χρονης γυναίκας η οποία έθαψε την άρρωστη και υπέργηρη μητέρα της σε αυλή και επί δύο χρόνια εισέπραττε από το Δημόσιο τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Στον αυτοσχέδιο λάκκο σε ένα χώρο που παλιότερα λειτουργούσε ως στάβλος στο χωριό Κλειδί στη Βοιωτία, κρυβόταν ένα εφιαλτικό μυστικό. Τη σορό μίας γυναίκας, μεγάλης ηλικίας, η οποία έφυγε από τη ζωή.

Εκεί την έθαψε η 62χρονη κόρη της, διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων με συνεργό της έναν άνδρα. Η ίδια απέκρυψε τον θάνατο της και φυσικά την αποτρόπαια πράξη της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της.

Η φρικτή ιστορία, αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί έπειτα από καταγγελίες που έκαναν κάτοικοι του χωριού, που δεν είχαν δει ίχνη της άτυχης γυναίκας εδώ και χρόνια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και αναζήτησαν την υπερήλικη γυναίκα.



«Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν ότι θα έρθουν να κάνουν τον σχετικό έλεγχο, η ίδια έσπευσε να βρει κάποιο πρόσωπο εναλλακτικό και το βρήκε. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι στη γυναίκα που παρουσίασε, δεν αντιστοιχούσε η ηλικία και το όνομά της και με μια φωτογραφία που βρήκαν γυρνούσαν στο χωριό προκειμένου να βρουν την ταυτοτητά της. Βρήκαν ότι είναι μια άλλη γυναίκα και κατάλαβαν την απάτη», αποκάλυψε ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος στο αποψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού.



Η 62χρονη, υποστήριξε στους αστυνομικούς πως έπασχε από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα και γι αυτό είχε μεγάλα έξοδα. Είπε επίσης, ότι χρειαζόταν τα χρήματα και για τον γιο της που σπούδαζε στην Κρήτη.



«Οι αστυνομικοί βρήκαν το παιδί στην Κρήτη και ρώτησαν αν γνώρισε ότι είχε πεθάνει η γιαγιά του. Το παιδί κατέθεσε, ότι δεν γνώριζε το παραμικρό, είχε πέντε χρόνια να πάει στο χωριό και πως είχε κόψει κάθε σχέση».



Η 62χρονη, συμπλήρωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είπε πως η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια, ότι «πέθανε στα χέρια μου». Ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί ακόμα και για το πώς πεθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σωρεία δικαιολογιών



«Ρωτάγαμε κάτι να μάθουμε, για το καλό τους. Όσες φορές την είχα πάρει τηλέφωνο, «τι κάνεις, τι κάνει η μαμά;», « τι να κάνει, τώρα θα της κάνω μπάνιο», «τι κάνει η μαμά;», «καλά είναι κοιμάται» …Είναι δύο, τρία χρόνια που έχει χαθεί η γυναίκα, που δεν ξέραμε που ήτανε. Μας έλεγε είναι στη Μαγούλα στην αδελφή μου, τι να της κάνει καλέ η αδελφή της αφού ήταν πιο μεγάλη από εκείνη; Και πέθανε, ήταν και άρρωστη», είπε κάτοικος του Κλειδιού.



Η 62χρονη ισχυριζόταν μάλιστα σε όποιον την ρωτούσε επίμονα ότι η μητέρα της βρισκόταν σε ειδική δομή.



«Όταν την ρωτάγανε σε ποια δομή, τους έλεγε ότι δε θέλει επισκέψεις γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα και δεν θέλει να δει άνθρωπο. Κι έτσι κύλαγε ο χρόνος μέχρι που κάποιος έκανε καταγγελία και την έψαξαν και έγινε ό, τι έγινε», δήλωσε ο πρόεδρος κοινότητας Κλειδιού.

«Θα με βοηθήσεις ή θα αυτοκτονήσω»



Η 62χρονη μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί. Δεν δίστασε να παρουσιάσει στους αστυνομικούς ως μητέρα της μία άλλη γυναίκα, μεγάλης ηλικίας, με άνοια.



Σύμφωνα με συγγενή της ηλικιωμένης που την παρουσίασε η 62χρονη ως τη δήθεν μητέρα της δήλωσε: «Ήρθε και μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε να έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία μου στο σπίτι της γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει τη μητέρα της η οποία όμως όπως μου ανέφερε ήταν στην Κόρινθο σε ίδρυμα. Έλεγε πως αν δεν έβρισκαν την μητέρα της θα της ζητούσαν να επιστρέψει τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα».



Η διευθύντρια του ΚΕΠ προσήχθη από τους αστυνομικούς στο τμήμα και εκεί ομολόγησε τις θλιβερές πράξεις της.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα και έφυγε το 2023 από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αποφάσισα να μην δηλώσω το θάνατο της για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της. Προσέλαβα τον «Γ…» με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στο στάβλο».



Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη» και οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.



Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.