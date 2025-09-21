Ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης Διευθύντριας ΚΕΠ καταγράφεται σε φωτογραφία ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Flash.gr. Η 62χρονη δημόσια υπάλληλος ομολόγησε ότι έθαψε της υπέργηρη μητέρα της σε αυλή, δίπλα στο σπίτι της, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει της σύνταξή της αλλά και το επίδομα αναπηρίας.

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται το σημείο όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της:

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 62χρονης γυναίκας χθες Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διερευνήσει την εξαφάνιση της υπερήλικης μητέρας της. Η 62χρονη παρουσίασε στους αστυνομικούς μία ηλικιωμένη ως μητέρα της, από την έρευνα όμως προέκυψε ότι αυτό δεν ίσχυε.

Στη συνέχεια, η 62χρονη προσήχθη και ανακρινόμενη από τις Αρχές, ομολόγησε ότι το 2023 η 91χρονη τότε μητέρα της, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια, όμως εκείνη απέκρυψε τον θάνατό της.

Μπροστά στους έκπληκτους αστυνομικούς, η 62χρονη ομολόγησε ότι έθαψε κρυφά τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της υπέργηρης γυναίκας.

Μάλιστα, στην πράξη της αυτή, συνεργός ήταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, τον οποίο προσέλαβε ειδικά γι αυτόν τον σκοπό.

Μετά την ομολογία της, η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε εκταφή και εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά με κλινοσκεπάσματα.