Φρίκη στη Θήβα: Είχε θαμμένη κρυφά τη μητέρα της δύο χρόνια στο στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της

Μία σοκαριστική υπόθεση αποκαλύπτεται στη Θήβα, με μία 62χρονη γυναίκα, η οποία έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της από τις Αρχές και την έθαψε στην αυλή πριν δύο χρόνια, προκειμένου όλο αυτό το διάστημα να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 62χρονης γυναίκας το Σάββατο (20/9) προκειμένου να διερευνήσουν την εξαφάνιση της υπερήλικης μητέρας της. Η 62χρονη παρουσίασε στους αστυνομικούς μία ηλικιωμένη ως μητέρα της, από την έρευνα όμως προέκυψε ότι αυτό δεν ίσχυε.

Στη συνέχεια, η 62χρονη προσήχθη και ανακρινόμενη από τις Αρχές, ομολόγησε ότι το 2023 η 91χρονη τότε μητέρα της, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια, όμως εκείνη απέκρυψε τον θάνατό της.

Μπροστά στους έκπληκτους αστυνομικούς, η 62χρονη ομολόγησε ότι έθαψε κρυφά τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπληρίας και τη σύνταξη της υπέργηρης γυναίκας.

Μάλιστα, στην πράξη της αυτή, συνεργός ήταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, τον οποίο προσέλαβε.

Μετά την ομολογία της, η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε εκταφή και εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά με κλινοσκεπάσματα.