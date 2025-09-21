Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη σχηματίστηκε εις βάρος της 62χρονης από το χωριό Κλειδί στη Βοιωτία που είχε θάψει τη σορό της μητέρας της δίπλα από το σπίτι στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η 62χρονη είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου ήταν θαμμένη η ηλικιωμένη και εκεί εντοπίστηκε ο σκελετός με κλινοσκεπάσματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης Διευθύντριας ΚΕΠ καταγράφεται σε φωτογραφία ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Flash.gr. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Flash.gr, Κώστα Παπαδόπουλο, η 62χρονη δημόσια υπάλληλος ομολόγησε ότι έθαψε την υπέργηρη μητέρα της σε αυλή, δίπλα στο σπίτι της, με στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει της σύνταξή της αλλά και το επίδομα αναπηρίας.

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται το σημείο όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της:

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 62χρονης γυναίκας χθες Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διερευνήσει την εξαφάνιση της υπερήλικης μητέρας της. Η 62χρονη παρουσίασε στους αστυνομικούς μία ηλικιωμένη ως μητέρα της, από την έρευνα όμως προέκυψε ότι αυτό δεν ίσχυε.

Στη συνέχεια, η 62χρονη προσήχθη και ανακρινόμενη από τις Αρχές, ομολόγησε ότι το 2023 η 91χρονη τότε μητέρα της, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, πέθανε από παθολογικά αίτια, όμως εκείνη απέκρυψε τον θάνατό της.

Μπροστά στους έκπληκτους αστυνομικούς, η 62χρονη ομολόγησε ότι έθαψε κρυφά τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξη της υπέργηρης γυναίκας.

Μάλιστα, στην πράξη της αυτή, συνεργός ήταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, τον οποίο προσέλαβε ειδικά γι αυτόν τον σκοπό.

Μετά την ομολογία της, η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο της ταφής, στο οποίο πραγματοποιήθηκε εκταφή και εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά με κλινοσκεπάσματα.