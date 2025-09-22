Βοιωτία: Απεριποίητη περιγράφουν την 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ - «Ερχόταν με νυχτικό και παντόφλες»

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της κοινότητας Κλειδί Βοιωτίας η είδηση ότι 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο κοντά στο σπίτι ώστε να μπορεί να λαμβάνει τα επιδόματα και τη σύνταξη αναπηρίας της θανούσης.

Μιλώντας στην κάμερα του Action24, γείτονες της κατηγορουμένης την περιγράφουν ως ένα προβληματικό άτομο η οποία εμφανιζόταν συχνά ήταν απεριποίητη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εξαφανιστεί πάνω από 2 χρόνια.

«Τη γυναίκα την ήξερα πολλά χρόνια. Ήταν απεριποίητη. Είχα να δω την ηλικιωμένη γυναίκα 7 χρόνια. Πήγαινα τη σήκωνα, πεσμένη κάτω στα μωσαϊκά. Σε αθλία κατάσταση».

«Ερχόταν στα ΚΕΠ με νυχτικό και παντόφλες»

Εντύπωση όμως προκάλεσαν και τα όσα αποκάλυψε για τη συμπεριφορά της 62χρονης ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ, Παναγιώτης Κοχύλης, τονίζοντας ότι η κατηγορουμένη είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των υπαλλήλων καθώς δημιουργούσε συχνά θέματα σε εργαζόμενους και πολίτες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Κοχύλης σημείωσε ότι η 62χρονη πήγαινε στην υπηρεσία με παντόφλες και πιτζάμες και προκαλούσε προβλήματα στους εργαζόμενους των ΚΕΠ με αποτέλεσμα να πέφτουν «βροχή» οι μηνύσεις μεταξύ τους.

«Ήξερα ότι δημιουργούσε προβλήματα στην υπηρεσία. Με είχαν καλέσει με τρόμο οι συνάδελφοί της και είχα επέμβει ώστε η συγκεκριμένη δημοτική υπάλληλος να απομακρυνθεί. Είχε προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συναδέλφους και πολίτες. Εμφανιζόταν στην υπηρεσία με πιτζάμες και παντόφλες και νυχτικό. Με εμφάνιση που δεν αρμόζει για δημοτικό υπάλληλο. Είχε αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Υπάρχουν αγωγές. Υπήρχε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Είχε μηνύσει τον δήμαρχο και τον μισό δήμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες συνάδελφοί μου έχουν δικαστήρια από τις μηνύσεις της. Ενώ είχα ενημερώσει και το υπουργείο και τον Δήμο, δεν είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της», είπε συγκεκριμένα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως αφού η 62χρονη συνελήφθη στο σπίτι της στη Βοιωτία και ενώ κρατούνταν όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, ρωτούσε με περιέργεια τους αστυνομικούς το τι έπαιζε η τηλεόραση, πιθανόν για να μάθει αν παίζεται η υπόθεσή της.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήξη εξέλιξη ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκεται και στον θάνατο της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της. Η ίδια διαψεύδει αυτή τη θεωρία υποστηρίζοντας ότι έκρυψε την απώλεια της ηλικιωμένης γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και χρειάζονταν τα χρήματα από τα επιδόματα.