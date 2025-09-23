Νέα στοιχεία για την 62χρονη στη Βοιωτία: «Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή»

Με την 62χρονη να έχει επιστρέψει στο σπίτι της και να ετοιμάζεται να επιστρέψει και στη δουλειά της στο ΚΕΠ, καθώς αφέθηκε ελεύθερη, συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου της άτυχης μητέρας, που θάφτηκε σε παρακείμενο στάβλο από την κόρη της για να συνεχίσει να λαμβάνει επιδόματα και σύνταξη.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τις πρώτες εξηγήσεις που έδωσε η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ Βοιωτίας είναι πολλά και -όπως φαίνεται- οι ιατροδικαστές δεν θα μπορέσουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις σε πολλά από αυτά, καθώς η σορός είναι θαμμένη για αρκετό καιρό.

Αυτό υποστήριξε ο Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου 2025. Ο ιατροδικαστής τόνισε εξάλλου ότι η 62χρονη δεν θα μπορούσε να διακρίνει αν η μητέρα της ήταν όντως νεκρή όταν την έθαψε ή αν είχε πέσει σε κώμα, καθώς δεν είχε τις απαραίτητες ιατρικές γνώσεις.

«Θα έχουμε πολύ λίγα στοιχεία λόγω το ότι είναι θαμμένη τόσα χρόνια. Από την ιατροδικαστική εξέταση θα φανεί αν είχε σκελετικές κακώσεις και αν, είχε δηλητηριαστεί. Ένα μεγάλο μέρος παθολογιών και μη παθολογικών αιτιών θανάτου, δεν θα μπορέσει να βρεθεί. Στην κατάσταση που είναι η σορός είναι εξαιρετικά πιθανό να μην καταλάβουμε αν πέθανε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια», ανέφερε ο Γρηγόρης Λέων.

Και συνέχισε: «Πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για να δούμε τι συνταγογραφήσεις γίνονταν σε αυτή τη γυναίκα, να δούμε αν είχε σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πως θα μείνει αναπάντητο το εξής: Πόσο σίγουρη είναι η 62χρονη ότι ήταν όντως νεκρή η μητέρα της, τη στιγμή που την έθαψε; Πώς μπορεί να κρίνει αν ήταν σε κώμα; Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να την έθαψε ζωντανή. Ένας πολίτης μπορεί να δει έναν πολίτη σε κώμα και επειδή δεν έχει γνώσεις να νομίζει πως είναι νεκρός».

«Θέλει να επιστρέψει τα χρήματα»

Στο μεταξύ, στον ANT1 μίλησε και ο δικηγόρος της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, ο οποίος υποστήριξε πως η πελάτισσά του επιθυμεί να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε τα προηγούμενα χρόνια παρανόμως, ωστόσο στην παρούσα φάση, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το πράξει.

Η 62χρονη χρωστά στο κράτος περισσότερα από 33.000 ευρώ, ποσό που απέσπασε με παράνομο τρόπο, εισπράττοντας τη σύνταξη και τα επιδόματα της νεκρής μητέρας της.



Όπως είπε ο Νίκος Γεωργούσης: «Η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια, αυτό κατάλαβε η κόρη της εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε καλέσει γιατρό για να κρύψει τον θάνατο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει την επιβεβαίωση των λεγομένων της. Δεν νιώθει περήφανη, ντρέπεται, συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της. Δεν έχει άμεσα την δυνατότητα να επιστρέψει τα λεφτά, αλλά θα βρει τον τρόπο. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχει συνειδητοποίησε το τι έχει κάνει. Θα πάει κανονικά στη δουλειά της, δεν έχει ξεκινήσει ο πειθαρχικός έλεγχος».

Ερωτηθείς για την απόφαση της 62χρονης να παρουσιάσει μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της, απάντησε: «Προσπάθησε να διορθώσει το ένα λάθος με άλλο».

Η 62χρονη ζήτησε και πήρε αναβολή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας, για να προετοιμάσει την απολογία της για την σοκαριστική υπόθεση.

