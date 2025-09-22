Βοιωτία: Ερωτήματα για το πώς και πότε πέθανε η 91χρονη μητέρα - «Δεν πιστοποιήθηκε ο θάνατός της»

Σειρά ανοιχτών ερωτημάτων καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, γύρω από την σοκαριστική υπόθεση της 62χρονης γυναίκας στη Βοιωτία, η οποία έθαψε κρυφά την 91χρονη μητέρα της όταν εκείνη πέθανε το 2023, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Ωστόσο, ο χρόνος και οι συνθήκες θανάτου της υπέργηρης μητέρας της 62χρονης, μέχρι στιγμής βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά που η ίδια έχει δηλώσει στην κατάθεσή της.

Όπως υποστηρίζει η 62χρονη, η μητέρα της, της οποίας η υγεία ήταν επιβαρυμένη, απεβίωσε από παθολογικά αίτια τον Αύγουστο 2023 και τότε εκείνη -λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε- απέκρυψε τον θάνατό της και την έθαψε κρυφά σε στάβλο που βρισκόταν δίπλα στο σπίτι, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει σύνταξη και επιδόματα. Στο αποτροπιαστικό αυτό έργο απόκρυψης του πτώματος, την συνέδραμε, όπως είπε, ένας άνδρας με το όνομα «Γ.».

Το περίεργο ραντεβού λίγες μέρες πριν τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA, ωστόσο, οι Αρχές θέτουν υπό αμφισβήτηση τα όσα έχει δηλώσει η 62χρονη, αντιμετωπίζοντάς την ως ένα αναξιόπιστο πρόσωπο.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού Κλειδί στη Βοιωτία, υποστηρίζουν ότι η 91χρονη γυναίκα έχει να εμφανιστεί πολύ παραπάνω από 2 χρόνια, τουλάχιστον 5. Επίσης, κανείς δεν γνωρίζει το πρόσωπο που έχει κατονομάσει η 62χρονη ως συνεργό της, με την αστυνομία να αμφισβητεί ακόμα και την ύπαρξή του.

Το βράδυ της Παρασκευής (19/9), μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να είχε ένα περίεργο ραντεβού με άγνωστο άνδρα, έξω από το σπίτι της, με τον οποίον μίλησαν για χρηματικά ποσά.

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες θανάτου της 91χρονης

Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για το πώς ακριβώς πέθανε η μητέρα της 62χρονης υπαλλήλου ΚΕΠ της Θήβας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο θάνατος της υπερήλικης ήταν συνέπεια εγκατάλειψής της από την κόρη της, οι κατηγορίες που θα ασκηθούν στην 62χρονη θα είναι διαφορετικές.

Στο πλαίσιο αυτό, απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση των οστών που βρέθηκαν στο σημείο που υπέδειξε η κατηγορούμενη.

«Ο θάνατος δεν πιστοποιείται από κάποιο επίσημο έγγραφο. Ήταν δική της εκτίμηση ή αξιολόγηση», τόνισε ο δικηγόρος της 62χρονης, Νίκος Γεωργούτσης, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Δεν ξέρω τι πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε η μητέρα της. Αυτά θα προκύψουν από τις συνταγογραφήσεις των φαρμάκων που της χορηγούσαν οι γιατροί», πρόσθεσε.

«Νιώθει μεγάλη ντροπή για αυτό που έκανε»

«Λόγω πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της. Έκανε αυτό το λάθος. Προσπάθησε να το καλύψει με ένα άλλο λάθος. Αποκαλύφθηκε στις Αρχές και αντιμετωπίζει τις συνέπειες, τις οποίες γνωρίζει και θα αποδεχθεί», υπογράμμισε ο δικηγόρος της 62χρονης.

«Είναι πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Έχει αντιληφθεί πλήρως το τι έχει κάνει. Ομολόγησε αμέσως, δεν θα αντιδικήσει με κανέναν. Νιώθει μεγάλη ντροπή για αυτό που έχει κάνει», πρόσθεσε.