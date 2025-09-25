Βοιωτία: Στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί της 62χρονης – Η μητέρα της πέθανε πριν 4 χρόνια

Με δείγματα από δύο σημεία στον λάκκο που έσκαψε στο σπίτι της η 62χρονη πρώην διευθύντρια ΚΕΠ, ξεκινά νέος γύρος ερευνών στη Βοιωτία. Οι αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στο ερώτημα που συγκλονίζει την κοινή γνώμη: πέθανε φυσιολογικά η 90χρονη μητέρα της ή πρόκειται για εγκληματική ενέργεια;

Οι καταθέσεις – «κλειδί»

Δεκάδες άτομα που γνώριζαν ή είχαν επαφές με την 62χρονη περνούν από τα γραφεία της Ασφάλειας. Όλοι καλούνται να μιλήσουν για τη ζωή της, τις σχέσεις της με τους συγχωριανούς, αλλά και για την οικονομική της κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι η γυναίκα είχε απασχολήσει την αστυνομία τουλάχιστον τέσσερις φορές τα τελευταία χρόνια, έπειτα από επεισόδια με κατοίκους του χωριού.

Τα οικονομικά στοιχεία

Οι έρευνες στρέφονται και στο χρήμα. Η 62χρονη φέρεται να εισέπραττε επί χρόνια τη σύνταξη και τα επιδόματα της νεκρής μητέρας της, με το ποσό να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Αν επιβεβαιωθεί, η υπόθεση παίρνει κακουργηματική τροπή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βάζουν στο μικροσκόπιο τραπεζικούς λογαριασμούς, πιθανές διαθήκες, οικονομικές συναλλαγές και οικοδομικές εργασίες που ενδέχεται να έγιναν με «μαύρα» χρήματα.

Ο μακάβριος λάκκος

Τα πρώτα ευρήματα σοκάρουν: στον λάκκο δεν βρέθηκαν ιστοί, παρά μόνο οστά – ένδειξη ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης είχε συμβεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πριν. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: γιατί η κόρη επέλεξε να θάψει τη μητέρα της στον κήπο;

Οι δύο εργάτες – φάντασμα

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έχουν και οι δύο Αλβανοί εργάτες, ο «Γιάννης» και ένας ακόμη άγνωστος. Με αμοιβή 1.500 ευρώ έσκαψαν τον λάκκο, χωρίς όμως να παραστούν στην ταφή. Οι αρχές θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν πολύτιμες απαντήσεις για το πότε ακριβώς ανοίχτηκε ο λάκκος και, άρα, για το πότε πιθανότατα πέθανε η 90χρονη.



Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ το μυστήριο γύρω από τη μακάβρια υπόθεση της Βοιωτίας γίνεται όλο και πιο σκοτεινό.