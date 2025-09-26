Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε 146 ημέρες από τη δουλειά της στο ΚΕΠ με αναρρωτική άδεια

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Όπως μετέδωσε το Live News του MEGA, η γυναίκα που ήταν διευθύντρια του ΚΕΠ Δηλεσίου, από την αρχή του έτους έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές ημέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51 εργάσιμες. Συγκεκριμένα, πήρε συνεχόμενη αναρρωτική από 4/3 έως 20/6, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική.

«Τώρα, το τελευταίο διάστημα, "το έπαιζε" άρρωστη, δηλαδή, ότι είχε το μάτι της κλειστό με γάζα, μία γάζα στον λαιμό της, ότι κούτσαινε, ότι δεν ήταν καλά. Γιατί την είχανε τοποθετήσει στο Δήλεσι γιατί έφυγε η άλλη συνάδελφος. Τα ξέρουν αυτά στον δήμο. Τα ξέρουν, είναι γνωστά. Και αυτοί είχαν προβλήματα μαζί της», είπε συνάδελφος της 62χρονης.

Παρά το γεγονός ότι οι απουσίες της είχαν γίνει θέμα συζήτησης στα δημοτικά συμβούλια, η ίδια εξακολουθούσε να λαμβάνει τον μισθό που μαζί με τα επιδόματα άγγιζαν τα 1.700 ευρώ καθαρά.

«Μου είχε εξιστορήσει ότι έχει περιουσία, ότι ήταν διευθύντρια στα ΚΕΠ, ότι έχει δικηγορικό γραφείο στη Θήβα με πολλούς καλούς πελάτες», είπε ο εργολάβος, Κωνσταντίνος Δεληκούρας.



Έγραφε φάρμακα στη νεκρή μητέρα της μέχρι τον Ιούλιο του 2025

Οι Αρχές ερευνούν κάθε ισχυρισμό της 62χρονης, αμφισβητώντας τον χρόνο αλλά και τον τρόπο θανάτου της 91χρονης μητέρας της. Είναι αρκετές οι μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι η μητέρα της ήταν εξαφανισμένη πολύ πριν το 2023, ενώ η αστυνομία εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο η κατηγορούμενη να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή.



Αίσθηση προκαλεί το στοιχείο που αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ότι η 62χρονη συνέχιζε να συνταγογραφεί φάρμακα για τη νεκρή μητέρα της μέχρι τον Ιούλιο του 2025.

Συγκεκριμένα, στο ΑΜΚΑ της μητέρας της συνεχίζουν να είναι καταχωρημένες συνταγογραφήσεις το 2024 και το 2025. Μάλιστα, μόνο στις 3 Ιουλίου στο ΑΜΚΑ φαίνονται 14 συνταγογραφήσεις. Οι συνταγογραφήσεις είναι πλαστές, καθώς αφορούν πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί υποστηρίζουν ότι έγραφαν τα φάρμακα εξ αποστάσεως, μετά από επικοινωνία με την 62χρονη, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι η μητέρα της είχε πεθάνει.