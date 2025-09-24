Πυκνώνει το μυστήριο στη Βοιωτία: Ο πατέρας της 62χρονης έγραψε τη διαθήκη του 20 μέρες πριν πεθάνει

Πληθαίνουν τα ερωτήματα στην υπόθεση της 62χρονης από το Κλειδί Βοιωτίας, που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Όπως αποκάλυψε το Star, ο πατέρας της 62χρονης, 20 ημέρες πριν πεθάνει άφησε την περιουσία του μέσω ιδιόχειρης διαθήκης στον γιο της 62χρονης και όχι στην ίδια. Ο άνδρας πέθανε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της. Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές - το μεγαλύτερο 13 στρέμματα. Λόγο στην περιουσία είχε και η μητέρα της 62χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ο εισαγγελέας έχει ζητήσει προανακριτική εξέταση για να εξεταστεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Δεν γνωρίζω ούτε πότε πέθανε, ούτε από τι πέθανε η γιαγιά μου»

Εξάλλου, εύλογη απορία προκαλούν όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων ο γιος της 62χρονης.

Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το σπίτι που διαμένει η μητέρα του ήταν τον Οκτώβριο του 2020 κι έφυγε τον Ιανουάριο του 2021. Τότε ήταν και η τελευταία φορά που είδε την ηλικιωμένη γυναίκα.



Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η ηλικιωμένη, με τον εγγονό της να απαντά ότι η γιαγιά του «είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά της και ήταν υπέρβαρη. Ίσως να είχε και θέματα με τη μνήμη της, άνοια συγκεκριμένα, αλλά δεν ξέρω σε τι έκταση».