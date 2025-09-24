Βοιωτία: Η 62χρονη έγραφε φάρμακα στη νεκρή μητέρα της μέχρι τον Ιούλιο του 2025

Αναπάντητα παραμένουν πολλά ερωτήματα στη συγκλονιστική υπόθεση της 62χρονης γυναίκας στο Κλειδί Βοιωτίας, η οποία απέκρυψε τον θάνατο της 91χρονης μητέρας της και την έθαψε κρυφά σε στάβλο προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει στην απολογία της η 62χρονη, η υπέργηρη μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023 και εκείνη, χωρίς να γνωστοποιήσει τον θάνατό της, την έθαψε -με τη βοήθεια ενός συνεργού που έχει κατονομάσει- σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει σύνταξη και επίδομα, καθώς είχε μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Ωστόσο, οι Αρχές θέτουν στο «μικροσκόπιο» κάθε ισχυρισμό της 62χρονης γυναίκας, αμφισβητώντας τον χρόνο αλλά και τον τρόπο θανάτου της 91χρονης μητέρας της. Είναι αρκετές οι μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι η μητέρα της 62χρονης ήταν εξαφανισμένη πολύ πριν το 2023, ενώ η αστυνομία εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο η κατηγορούμενη να έθαψε τη μητέρα της ζωντανή.

Αίσθηση προκαλεί ένα στοιχείο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA και η εκπομπή «Live News», αποκαλύπτοντας ότι η 62χρονη συνέχιζε να συνταγογραφεί φάρμακα για την νεκρή μητέρα της μέχρι τον Ιούλιο του 2025.

Συγκεκριμένα, στο ΑΜΚΑ της μητέρας της συνεχίζουν να είναι καταχωρημένες συνταγογραφήσεις το 2024 και το 2025. Μάλιστα, μόνο στις 3 Ιουλίου στο ΑΜΚΑ φαίνονται 14 συνταγογραφήσεις. Οι συνταγογραφήσεις είναι πλαστές, καθώς αφορούν πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί υποστηρίζουν ότι έγραφαν τα φάρμακα εξ αποστάσεως, μετά από επικοινωνία με την 62χρονη, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι η μητέρα της είχε πεθάνει.

«Δεν την γνωρίζω καν», λέει ο άνδρας που κατονόμασε ως «συνεργό»

Από την πλευρά του, το πρόσωπο που η 62χρονη φέρεται να έχει κατονομάσει ως συνεργό της στην απόκρυψη του πτώματος της μητέρας της, υποστηρίζει ότι δεν την γνωρίζει.

«Δεν έχω δουλέψει ποτέ εκεί. Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα», είπε ο άνδρας, μιλώντας στο MEGA.