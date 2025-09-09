Φωτιά σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Βελεστίνου - Ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική Προστασία.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στάλθηκε μήνυμα από το 112 για «επικίνδυνους καπνούς». Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει το thenewspaper, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο όπου αποθηκεύονται μεταλλικά απορρίμματα (scrap). Η αιτία της ανάφλεξης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ωστόσο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με θερμικές αντιδράσεις ή σπινθήρες από διεργασίες κοπής μετάλλων.



Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον πυροσβεστικά οχήματα ενώ συνδράμει και υδροφόρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες ώστε να μην επεκταθούν σε παρακείμενους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και εγκαταστάσεις του εργοστασίου.