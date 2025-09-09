Φωτιά σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Βελεστίνου - Ήχησε το 112
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο όπου αποθηκεύονται μεταλλικά απορρίμματα (scrap)
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και στην Πολιτική Προστασία.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στάλθηκε μήνυμα από το 112 για «επικίνδυνους καπνούς». Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει το thenewspaper, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο όπου αποθηκεύονται μεταλλικά απορρίμματα (scrap). Η αιτία της ανάφλεξης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ωστόσο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με θερμικές αντιδράσεις ή σπινθήρες από διεργασίες κοπής μετάλλων.
Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον πυροσβεστικά οχήματα ενώ συνδράμει και υδροφόρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες ώστε να μην επεκταθούν σε παρακείμενους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και εγκαταστάσεις του εργοστασίου.