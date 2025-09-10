Φωτιά στις Κομποτάδες Φθιώτιδας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει μέσα σε περιοχή με δασική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα.

Επιπλέον σηκώθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.