Ελλάδα Φωτιά Φθιώτιδα Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

Φωτιά στις Κομποτάδες Φθιώτιδας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα.

Φωτ αρχείου.: Eurokinissi
Φωτ αρχείου.: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει μέσα σε περιοχή με δασική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα.

Επιπλέον σηκώθηκαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Φθιώτιδα Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader