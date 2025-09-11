Αίγιο: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Άλσος Αχαΐας

Καλύτερη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση, στην περιοχή Άλσος, της Αχαΐας.

Ωστόσο στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με περισσότερους από 100 πυροσβέστες και περίπου 35 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για το συντονισμό των εναέριων μέσων. Τις δυνάμεις αυτές συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυροσβεση έχουν διατεθεί 6 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Νέο 112 για εκκένωση της Τούμπας

Λίγα λεπτά μετά τις 16.00 ήχησε νέο 112 με την προτροπή για τους κατοίκους της Τούμπας Αχαΐας να εκκενώσουν προς Κρήνη.

Μήνυμα 112 καλεί σε ετοιμότητα

Από την Πολιτική Προστασία εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.