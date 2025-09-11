Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Ήχησε το 112 - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άλσος Αχαΐας, καθώς φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9).
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Τις δυνάμεις αυτές συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Από την Πολιτική Προστασία εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.