Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική 112

Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Ήχησε το 112 - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στο Άλσος Αχαΐας, καθώς φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9).

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Τις δυνάμεις αυτές συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από την Πολιτική Προστασία εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

