Αθήνα: Αποχώρησε από το Σύνταγμα η πορεία των οδηγών ταξί - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Ελλάδα Φωτιά Αρκαδία Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

Φωτιά τώρα στη Στεμνίτσα Αρκαδίας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Δεν είναι γνωστό εάν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς το μεσημέρι της Τρίτης 09/09 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Στεμνίτσας Αρκαδίας κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό με αποτέλεσμα να σπεύσουν και να επιχειρούν ήδη 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

