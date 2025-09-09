Φωτιά τώρα στη Στεμνίτσα Αρκαδίας - Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς το μεσημέρι της Τρίτης 09/09 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Στεμνίτσας Αρκαδίας κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό με αποτέλεσμα να σπεύσουν και να επιχειρούν ήδη 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.