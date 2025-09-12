Αναστάτωση στον Πειραιά: Τρία οχήματα έπιασαν φωτιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (12/9) στον Πειραιά καθώς τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε οχήματα ενώ φωτιά ξέσπασε και σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Μάλιστα, οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό με τις φωτιές στα οχήματα καθώς δύο ΙΧ και ένα τρίκυκλο τυλίχθηκαν στις φλόγες σε ξεχωριστά περιστατικά αλλά βρίσκονταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο από έξι πυροσβέστες με τη χρήση δύο οχημάτων.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το αν πρόκειται για εμπρησμό και αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε Κερατσίνι

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε ισόγειο διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα.