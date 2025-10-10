Γιάννης Ξυδάκης στο δικαστήριο: «Με χλεύασε, θόλωσα, αλλά έχω μετανιώσει…»

Σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα κινήθηκε η απολογία του 79χρονου Γιάννη Ξυδάκη για το ένοπλο επεισόδιο κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη τον περασμένο Ιανουάριο, σε επιχείρηση ζωοτροφών στις Μαλάδες, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί κατά λάθος ένας 35χρονος εργαζόμενος.

«Με χλεύασε και θόλωσα» είπε στο δικαστήριο ο 79χρονος κατηγορούμενος. Ωστόσο δήλωσε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και περισσότερο για το γεγονός ότι απ’ αυτήν την ενέργεια του κινδύνευσε ένας άνθρωπος που ούτε καν τον γνώριζε, ο εργαζόμενος.

Διαβάστε την απολογία του Γιάννη Ξυδάκη για το ένοπλο επεισόδιο κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη