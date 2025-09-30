«Είναι καλό παιδί, μπορεί να ζαλίστηκε» λέει η θεία του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο

Τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στο Ψυχικό με το όχημά του, έδωσε η θεία του.

Η θεία του γνωστού ηθοποιού, αφού έπλεξε το εγκώμιο του ανιψιού της, λέγοντας πως είναι «πολύ καλό παιδί», σχολίασε ότι ίσως ο Βασίλης Μπισμπίκης να ένιωσε κάποια αδιαθεσία και να ζαλίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του.

«Ανθρώπινα, στραβοτιμόνιασε; Σκέφτηκε κανένας σας ότι μπορεί να ζαλίστηκε; Δεν ήθελε να συμβεί, συνέβη. Τι να πω τώρα, δεν είναι καλό παιδί; Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ ευαίσθητος. Στον καθένα μας συμβαίνει αυτό. Ο καθένας μας μπορούσε να του λυθεί το χειρόφρενο, όπως έγινε με το τρόλεϊ και το λεωφορείο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και για την οικογένειά του και για την κοπέλα του, την κυρία Βανδή. Είναι κρίμα όλο αυτό που γίνεται», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η θεία του Βασίλη Μπισμπίκη.

Και συνέχισε: «Στενοχωριέμαι σαν μάνα, πώς να στο πω. Με τον ίδιο δεν έχω μιλήσει καθόλου και δεν θέλω να τους μιλήσω καθόλου. Δεν θέλω να τους ταράζω αυτή τη στιγμή. Χτυπάει το τηλέφωνο και τρέμουν. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν είμαστε για τέτοιες ταραχές».

Για το γεγονός ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση, η θεία του είπε: «Εντάξει κι αυτός ταράχτηκε με αυτό που έγινε. Λίγο πιο κάτω ήταν το σπίτι. Πήγε πάρκαρε, έκανε αυτά που μπορούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί όταν το ακούς το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι, είναι εκτός από τον ίδιο που μπορεί να έχει πάθει κάτι, μήπως υπήρχαν και άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητα;».

Ερωτηθείσα να δώσει τη δική της εκδοχή για το συμβάν, είπε: «Εμένα μου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί και να ζαλίστηκε ή μπορεί να στραβοτιμόνιασε. Όλα συμβαίνουν, ανθρώπινα είναι».

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει ότι πριν, ο γνωστός ηθοποιός διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι, απάντησε: «Προηγουμένως κάπου όλοι είμαστε».