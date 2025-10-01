«Δεν βρήκαμε σημείωμα, αυτά είναι αστειότητες»: Η μαρτυρία για το τροχαίο που προκάλεσε ο Μπισμπίκης

Τη δική της μαρτυρία για όσα συνέβησαν στη Φιλοθέη με τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, έδωσε μία γυναίκα. «Πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου, έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε πως άφησε σημείωμα στα ΙΧ, τα οποία και χτύπησε, με το τηλέφωνό του και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο. Από τη μεριά της, η γειτόνισσά του σχολίασε: «Δεν άκουσα θόρυβο. Το πρωί, ένα γειτονάκι που πήγαινε στον στρατό, 07:00 η ώρα είδε τον χαμό, πήρε το 100 και μας ειδοποίησε η μαμά του και κατεβήκαμε γύρω στις 07:30. Από εκεί και ύστερα ειδοποιήθηκαν όλοι οι γείτονες. Δεν ακούσαμε κάτι φοβερό. Δεν βρήκαμε σημείωμα, αυτά είναι αστειότητες».

Η ίδια πρόσθεσε στη συνέχεια, πως ενοχλήθηκε με την κίνηση του Βασίλη Μπισμπίκη να εγκαταλείψει το σημείο: «Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Ήταν σε σύγχυση, είχε πρόβλημα, εντάξει. Από εκεί και πέρα, έπρεπε κάποια στιγμή το πρωί να έρθει και να μας πει "παιδιά, εγώ είμαι". Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας. Ήταν μία φοβερή ζημιά, τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα, πλην του τρίτου που δεν είναι τόσο χτυπημένο. Κατά τις 12 το μεσημέρι, ένας γείτονας είδε το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο σε άλλο δρόμο και μέχρι να πάω εγώ, είχε εξαφανιστεί. Η τροχαία και το 100 είχε έρθει άμεσα. Το όνομα Μπισμπίκης το ακούσαμε την Κυριακή το βράδυ, στα όρια της λήξης του αυτοφώρου, μας κάλεσαν αφού είχαμε κάνει μήνυση κατ' αγνώστου. Μετά μας είπαν ότι πρόκειται για τον κύριο».



Περιγράφοντας τη ζημιά στο σπίτι της ανέφερε: «Εμένα μου πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου. Με τρία μωρά μέσα στο σπίτι, το ένα επτά μηνών, εγώ τρελάθηκα όταν είδα όλο αυτό, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν λίγο παραπέρα χτύπαγε το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο είναι σαν τανκ. Δεν μπορώ να υπολογίσω τη ζημία, περιμένω προσφορά, θέλει σιδερά, χτίστη και μαρμαρά, πολλά συνεργεία. Θέλω να πιστεύω ότι θα πληρώσει ο ηθοποιός, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα μαζί μου. Δεν ξέρω αν με καλύπτει η ασφαλιστική».