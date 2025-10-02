Κυρανάκης: Δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη - Δεν τη γλύτωσε με 1200 ευρώ

Για την αυστηροποίηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Με αφορμή μάλιστα το τροχαίο που σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 44χρονο που οδηγούσε πατίνι και τον εγκατέλειψε, αλλά και το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η εγκατάλειψη σκηνής μετά από τροχαίο, επιφέρει πιο αυστηρές κυρώσεις σε σχέση με το παρελθόν.

«Ο νέος κώδικας, κατόπιν αιτήματος δικαίου των συγγενών θυμάτων τροχαίων, άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα έχουν καλύτερη μοίρα. Θα είναι σε χειρότερη, πολύ χειρότερη», είπε χαρακτηριστικά.



«Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής, κάθειρξη έως και 6 έτη. Βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη. Θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη. Σα δολοφονία, είναι μια δολοφονία. Μάλιστα με την μέθοδο της υποτροπής που εφαρμόζεται, όταν πιάνεται κάποιος για μία παράβαση, τον αντιμετωπίζεις ως ύποπτο τέλεσης οδικών εγκλημάτων».

«Κάποιοι τίτλοι που λένε «α, πλήρωσε 1200 ευρώ και τη γλύτωσε», δεν ισχύουν»

Ο αναπληρωτής υπουργός τοποθετήθηκε και για το συμβάν με τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, που προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και μια μάντρα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

«Εμένα δεν μου αρέσει ένας υπουργός να σηκώνει το δάχτυλο σε έναν πολίτη που η υπόθεσή του ελέγχεται από τα δικαστήρια. Εγώ δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη. Η εγκατάλειψη πλέον αντιμετωπίζεται και ποινικά. Υπάρχουν διοικητικά μέτρα, υπάρχουν και ποινικά μέτρα. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε «α, πλήρωσε 1200 ευρώ και τη γλύτωσε», δεν ισχύουν», επισήμανε.

