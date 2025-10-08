Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης: Έφτασε η ώρα της δίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Έφτασε η ώρα της δίκης για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς σήμερα Τετάρτη (8/10) εκδικάζεται η υπόθεση για το τροχαίο που προκάλεσε πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο ηθοποιός έφτασε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου όταν επιστρέφοντας από κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, προκάλεσε υλικές ζημιές με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα καθώς και στη μάντρα πάρκινγκ κατοικίας στην περιοχή του.

Η σύλληψή του έγινε αρκετές ώρες μετά το περιστατικό, με τον ίδιο να υποστηρίζει: «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο».

Φωτογραφία: Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς εμφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9), ενώ το πρωί της Δευτέρας εμφανίστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ – εγκατάλειψη οχημάτων. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τις πράξεις αυτές προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και η ποινή της αφαίρεσης του διπλώματος για τουλάχιστον έναν μήνα.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τη δίκη του να παίρνει αναβολή για σήμερα, Τετάρτη.