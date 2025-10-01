Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο από το κρητικό γλέντι - Ερωτήματα και αντιφάσεις άφησε η κατάθεσή του

Ερωτήματα και αντιφάσεις άφησε η κατάθεση του Βασίλη Μπισμπίκης σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Φιλοθέη. Το θηριώδες αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, έπεσε πάνω σε γκαραζόπορτα και γκρέμισε μαντρότοιχο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στην Τροχαία και αργότερα οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχήματος και μη συμμόρφωση με τον ΚΟΚ. Η δίκη του ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου, οπότε ο ηθοποιός θα πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Εν τω μεταξύ, στο «φως» ήρθε ακόμα ένα βίντεο από το κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, όπου γλεντούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, πριν το τροχαίο. Ο ηθοποιός σε ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση χορεύει στο γλέντι που διοργανώθηκε από τοπικό σύλλογο Κρητών και έλαβε χώρα την Παρασκευή το βράδυ.



Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης να απολαμβάνει τον δημοφιλή Κρητικό καλλιτέχνη, Γρηγόρη Σαμόλη, τραγουδώντας και χορεύοντας με την παρέα του. Στο βίντεο διακρίνεται και ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, ο οποίος σε δηλώσεις του σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη και το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ανέφερε «μέχρι να φύγω τα πράγματα ήταν ελεγχόμενα».

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο ηθοποιός ήταν νηφάλιος ή αν έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Δείτε βίντεο:

Βασίλης Μπισμπίκης: Κατάθεση με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις

Η κατάθεση του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη μόνο ξεκάθαρη δεν είναι. Αντί για απαντήσεις, αφήνει πίσω της σκιές, αντιφάσεις και ερωτηματικά.

Ο ηθοποιός στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι δεν βρήκε κανέναν παρόντα και άφησε τα στοιχεία του πάνω σε αυτοκίνητο, γραμμένα… σε διαφημιστικό φυλλάδιο. Όπως είπε, λίγες ώρες αργότερα –αφού είχε ήδη κοιμηθεί– ζήτησε από συνεργάτιδά του να ενημερώσει το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης.

Οι αστυνομικοί, όμως, δεν βρήκαν κανένα σημείωμα. Γι’ αυτό και χρειάστηκε πολύωρη έρευνα μέσω καμερών για να βρεθεί ο οδηγός. «Δεν υπήρχε τίποτα πάνω στα αυτοκίνητά μας», λένε οι ιδιοκτήτες.

Το κρίσιμο ερώτημα: γιατί ο ηθοποιός εγκατέλειψε το σημείο; Σύμφωνα με την ίδια του την αφήγηση, προκάλεσε ζημιές, άφησε «σημείωμα» και έφυγε να κοιμηθεί, χωρίς να καλέσει άμεσα την Τροχαία. Πράξη που ισοδυναμεί με εγκατάλειψη.

Την επόμενη μέρα, ενώ βρισκόταν στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η συνεργάτιδά του κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα. Όχι όμως το «100», όπως της είχε συσταθεί. Ο αξιωματικός υπηρεσίας θυμάται ότι η ίδια μίλησε για «μικρές υλικές ζημιές κατά το ξεπαρκάρισμα» και τίποτα για τρία αυτοκίνητα, μάντρες και δέντρα.

Όλες αυτές οι αντιφάσεις αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα λογοδοτήσει στις 8 Οκτωβρίου, οπότε και θα κληθεί να απαντήσει σε όλα τα καυτά ερωτήματα που μένουν ανοιχτά. Σημειώνεται ότι το θηριώδες αγροτικό, Ford Raptor, που οδηγούσε ο ηθοποιός έχει ήδη κατασχεθεί.