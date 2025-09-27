Με βαρύ… φάκελο ο «εγκέφαλος» της σπείρας των ναρκωτικών

Στο δόκανο της ΕΛΑΣ πιάστηκαν έξι άτομα τα οποία συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εκτεταμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ο παράνομος τζίρος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 8.000.000 ευρώ.

Ο «εγκέφαλος» της σπείρας

Σύμφωνα με τις αρχές, αρχηγός θεωρείται ένας 39χρονος Αλβανός, παλιός γνώριμος της αστυνομίας για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και πυροβολισμό εναντίον αστυνομικού το 2012. Παρά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, φέρεται να ανέλαβε εκ νέου ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Τα μέλη της συμμορίας και οι κατηγορίες

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 50χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και αλλοδαπών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων.

Η δράση και οι κατασχέσεις

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Αττική και την Αρκαδία. Διακινούσε όχι μόνο κάνναβη και παράγωγά της, αλλά και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χάπια ecstasy. Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

1.640 δενδρύλλια κάνναβης

πλήρως εξοπλισμένη φυτεία

πάνω από έναν τόνο ακατέργαστης κάνναβης

πιστόλια και τουφέκι

Στη Δικαιοσύνη οι συλληφθέντες

Οι έξι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, με τις κατηγορίες να αφορούν -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων, αλλά και οικονομικά αδικήματα.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο δίκτυο.