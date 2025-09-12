Κρήτη: Νέα προθεσμία στον κατηγορούμενο επίσκοπο για τις «μπίζνες» με τη μαφία

Προθεσμία για να απολογηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι έλαβε ο επίσκοπος που κατηγορείται για απιστία σε βάρος της Μονής Αγίας Τριάδας, για την υπόθεση υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας στον Σταυρό.

Ο τότε ηγούμενος φέρεται, εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο από τα δύο αδέρφια του Σταυρού, να υπέγραψε βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτούταν από κάθε διεκδίκηση της επίμαχης έκτασης, η οποία στη συνέχεια πουλήθηκε σε Ισραηλινούς επενδυτές.

Με την επίμαχη βεβαίωση, η οποία σημειωτέον ότι είναι αμφιβόλου νομικής ισχύος και βρέθηκε στο σπίτι του 57χρονου, ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδας βεβαίωνε ότι η Μονή αποποιούταν των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων, στην επίμαχη αγροτική έκταση, συνολικής εμπορικής αξίας 1.500.000 ευρώ (στα νόμιμα συμβόλαια), σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Συγκεκριμένα, είναι κατηγορούμενος για:

Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ, ενώ, φέρεται να ενέργησε σε πλείστες περιπτώσεις, ως ιθύνων νους και εντολέας, σε ξυλοδαρμούς σε βάρος αγνώστων μέχρι στιγμής στην προανάκριση προσώπων, με εντολοδόχων και εκτελεστές τους δύο αδερφούς.

Στη φυλακή τα δυο αδέλφια ξενοδόχοι

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση, δύο αδέρφια επιχειρηματίες- ιδιοκτήτες ξενοδοχείου κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό και τον 47χρονο αδερφό του.

Τα δύο αδέρφια διώκονται για:

-Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,

-Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατηγορούμενος είναι και ο δικηγόρος τους, ο οποίος απολογείται σήμερα.