Μαφία στην Κρήτη: Στη φυλακή τα δυο αδέλφια ξενοδόχοι - Απολογείται και ο επίσκοπος

Ραγδαίες εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο έρχονται για την πολύκροτη υπόθεση της μαφίας στην Κρήτη. Το απόγευμα της Τρίτης (9/9) τα δυο αδέλφια επιχειρηματίες-ιδιοκτήρες ξενοδοχείου κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των εκβιασμών στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 57χρονο φερόμενο ως αρχηγό και τον 47χρονο αδερφό του.

Τα δύο αδέρφια διώκονται για:

-Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία,

-Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

-Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ώρα της απολογίας για εμπλεκόμενο Επίσκοπο

Στο μεταξύ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο Επίσκοπος που φέρεται να υπέγραψε εκβιαζόμενος, βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτούνταν από κάθε αξίωση σχετικά με την μοναστηριακή περιουσία στον Σταυρό.

«Θα περιμένουμε την Παρασκευή να απολογηθεί ο ιερωμένος για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι» σημείωσε ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Απόστολος Λύτρας, κάνοντας λόγο για ένα φιάσκο.

«Ο ιερέας ήδη έχει αναφέρει ότι δεν δέχτηκε κανένα εκβιασμό και περιμένουμε να το πει και στον ανακριτή» τόνισε.

Nωρίτερα, ο δικηγόρος Νίκος Αρβανιτάκης, συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου κατηγορούμενου, αναφέρει πως ο 47χρονος, «αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αποστασιοποιείται από τις κατηγορίες που βαραίνουν τον έτερο κατηγορούμενο. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία δεν έχει καμία εμπλοκή σε τέτοιες υποθέσεις περί εκβιασμού όπως φέρονται. Από το υλικό της δικογραφίας δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού».