Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται στον ανακριτή τα δυο αδέλφια - Σκάει η φούσκα» φώναζαν οι συγγενείς

Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν, το πρωί της Τρίτης, τα δυο αδέλφια 57 και 47 χρόνων από τα Χανιά που κατηγορούνται ως μέλη της «μαφίας της Κρήτης» για κακουργηματική εκβίαση.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι εκείνες της εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr, κατά την άφιξή τους στην Εισαγγελία Χανίων, έξω από το κτήριο επικράτησε αναταραχή, με τους συγγενείς των δύο ανδρών να φωνάζουν «Σκάει η φούσκα».

Υπενθυμίζεται πως τα δυο αδέλφια κατηγορούνται επίσης και για εμπλοκή σε φερόμενη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και οπλισμού, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή.

Αμέσως μετά όμως, είχαν συλληφθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην κατηγορία της κακουργηματικής εκβίασης για την οποία απολογούνται σήμερα.