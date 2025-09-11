Μαφία στην Κρήτη: Σοκάρει διάλογος του ιερέα- «Είναι λείψανο του Αγίου Λαζάρου ή καμίας προβατίνας;»

Αίσθηση προκαλεί το επίπεδο και η φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Από τα κεντρικά εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να είναι ένας Αρχιμανδρίτης, το όνομα του οποίου ακουγόταν για εκλογή σε Μητρόπολη του νησιού.

Ένας από τους διαλόγους που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της Αστυνομίας μεταξύ του ιερέα και του φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης να διαπραγματεύονται δοσοληψία με λείψανα του Αγίου Λαζάρου. Η φρασεολογία σοκάρει.

Αρχιμανδρίτης: Κοίταξε, εγώ σού μιλάω τώρα, δεν μπορώ να στο πω να σού λέω βλακίες, από λείψανα έχω αγίων και είναι και γνήσια και τέτοια, αυτό σου 'πα του Αγίου Λαζάρου θα σού δώσω. Το τίμιο ξύλο σου μιλάω, όποιος και να σού πει ότι θα σού δώσει τίμιο ξύλο, θα σού πει ψέματα.

Αρχηγός οργάνωσης: Έ ξέρω... Δε μού λες, το λείψανο είναι όντως του Αγίου Λαζάρου;

Αρχιμανδρίτης: Ναι μου το' δωσε ο Κ. που είναι...

Αρχηγός οργάνωσης: Μήπως είναι καμίας προβατίνας και αυτό και τη φάμε;

Αρχιμανδρίτης: Μού το έδωσε ο Κ., μού το έδωσε ο ηγούμενος από εκεί από τη Μονή, επειδή ευλαβούμουν και εγώ τον Άγιο Λάζαρο και τέτοια και μού λέει θα σού δώσω λείψανο του Αγίου Λαζάρου και τού λέω δώσ' μου και αυτό μπορώ να το κόψω γιατί είναι αρκετό. Μπορώ να σού δώσω.

Αρχηγός οργάνωσης: Ξέρεις τι; Αυτό θα το ήθελα. Αν ακούσεις για λίγο ξύλο του Χριστού...

Αρχιμανδρίτης: Δεν υπάρχει περίπτωση, ψέματα δεν σού λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μάς δώσουν.

Αρχηγός οργάνωσης: Δεν υπάρχει, εντάξει.

Αρχιμανδρίτης: Δεν ακούω και μητροπολίτης να γίνω. Μόνο αν γίνω οικουμενικός. Όχι όχι, άκου αυτό που σού λέω, θες να σού λέω βλακείες;