Μαφία της Κρήτης: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο φερόμενος «αρχηγός»

Δεν αποδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση με τα ναρκωτικά, τα όπλα και τους εκβιασμούς ο ξενοδόχος της Κρήτης που χαρακτηρίζεται ως ο «αρχηγός» της μαφίας.

Ο άνδρας μαζί με τον αδελφό του κατηγορούνται για συμμετοχή και σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση, αφού η πρώτη ήταν ένα κύκλωμα με ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, εκκλησιαστικές μπίζνες.

Σε αυτήν φέρονται ως ηγετικά στελέχη τα δύο αδέλφια που διατηρούν ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar κοντά στα Χανιά. Η εξάρθρωση έγινε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και σημαντική αστυνομική επιχείρηση στα τέλη Αυγούστου 2025.

Το απόγευμα της Παρασκευής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο «αρχηγός» και ο αδερφός του, και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν ξανά με αφορμή τη νέα δικογραφία.

Τα δυο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης 09/09 ενώ μαζί τους κατηγορείται και ο Ηγούμενος της Μονής της Αγίας Τριάδας.

Τα 175 στρέμματα στην Αγία Τριάδα

«Τα 175 στρέμματα είναι του αδελφού μου, τα έχει νόμιμα από τον παππού του και πολλά αγορασμένα από μεγάλο επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. Η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν μπορεί να τα θέλει όλα» αναφέρει και εξηγεί: «Δεν είναι η φωνή μου, είναι τεχνητής νοημοσύνης».

«Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν. Δεν είναι η φωνή μου στα βίντεο. Αν ακούγεται, είναι τεχνητής νοημοσύνης. Μας έχουν μπλέξει σε εκκλησιαστικά σκάνδαλα που δεν μας αφορούν», υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.