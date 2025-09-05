Χανιά: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια που φέρονται ως «εγκέφαλοι» της μαφίας της Κρήτης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση. Η προφυλάκιση τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Προφυλακίστηκαν ακόμη 5

Οι απολογίες, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία, αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους.

Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν απολογηθεί δέκα άτομα εκ των οποίων έχουν προφυλακισθεί πέντε, ενώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρία άτομα.

Ανάμεσα στους προς απολογία και οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει απολογίες σε ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται η απόφαση της εισαγγελέως για κράτησή τους ή όχι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.

Μέσα σε επευφημίες απολογείται ο αρχηγός

«Μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα, σ’ αγαπάμε», ούρλιαζαν κάποιοι που βρέθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά, συμπαραστεκόμενοι στον φερόμενο «εγκέφαλο» της συμμορίας, η οποία διακινούσε ναρκωτικά, πουλούσε όπλα και προστασία και εμπλέκεται σε πλήθος άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Από τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη (4/9), 6 κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και άλλοι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τις απολογίες των κατηγορούμενων έχουν αναλάβει τρεις ανακριτές, λόγω του μεγάλου πλήθους των εμπλεκομένων.

Την περασμένη Τετάρτη, απολογήθηκε και ο αστυνομικός από το Ρέθυμνο, στον οποίο αποδίδεται ότι υποβοηθούσε την οργάνωση, κάτι που ο ίδιος αρνείται μετ’ επιτάσεως. Ο ένστολος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.