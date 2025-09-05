«Μη φοβάσαι γίγαντα»: Μέσα σε επευφημίες απολογείται ο αρχηγός και άλλοι 16 από τη μαφία στην Κρήτη

Εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (5/9) στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων για να απολογηθούν, τα δύο αδέλφια που φέρεται να είχαν τον ηγετικό ρόλο στη μαφία της Κρήτης, μαζί με άλλους 16 κατηγορούμενους για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

«Μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα, σ’ αγαπάμε», ούρλιαζαν κάποιοι που βρέθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά, συμπαραστεκόμενοι στον φερόμενο «εγκέφαλο» της συμμορίας, η οποία διακινούσε ναρκωτικά, πουλούσε όπλα και προστασία και εμπλέκεται σε πλήθος άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Από τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη (4/9), 6 κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και άλλοι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τις απολογίες των κατηγορούμενων έχουν αναλάβει τρεις ανακριτές, λόγω του μεγάλου πλήθους των εμπλεκομένων.

Την περασμένη Τετάρτη, απολογήθηκε και ο αστυνομικός από το Ρέθυμνο, στον οποίο αποδίδεται ότι υποβοηθούσε την οργάνωση, κάτι που ο ίδιος αρνείται μετ’ επιτάσεως. Ο ένστολος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.